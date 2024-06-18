Bakan Özhaseki: Sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz

"SAHİLLERİMİZİ ADIM ADIM GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de 'milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız."

Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.