Bakan Özhaseki’den ’Yerinde Dönüşüm Projesi’ açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen"Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran Abdurrahman Kürkoğlu'nun aldığı hibe ve kredi desteğiyle yaptığı evini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Adıyaman'da düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nin ardından şantiye alanlarını gezdi.

Alitaşı Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran Abdurrahman Kürkoğlu'nun 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 4 katlı aile apartmanlarını yıkarak aldığı hibe ve kredi desteğiyle yerinde yaptığı evi ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve evin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Özhaseki, "Son derece memnun olduk. Güle güle otursunlar, Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Cenabıhak bir daha böyle afet göstermesin." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK VATANDAŞIMIZ BİZİM SÖZÜMÜZE İTİMAT EDEREK EVLERİNİ YERİNDE YAPMAYA BAŞLADI"

"Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında 1,5 milyon liralık destek paketi açıkladıklarını hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde birçok vatandaşımız bizim bu sözümüze itimat ederek evlerini yerinde yapmaya başladı. Bu, bizim için sevindirici. Bunun 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası da kredi. Ancak böyle bir kredi imkanı tabii ki her zaman bulunamaz. Herkes evini yapıp bitirdikten sonra, 2 sene geçecek ve 10 yıl boyunca sıfır faizle parayı geri ödeyecek. Böyle olunca vatandaşlar bunu çok değerli buldular. Vatandaşlarımız, bu fırsattan istifade ederek evlerini yerlerinde yapıyorlar."

Bakan Özhaseki, daha sonra Emlak Konut'un merkez şantiyesi ile İndere şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Emlak Konut eliyle yapılan deprem konutlarının inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.