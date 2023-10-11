Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme en fazla müracaat Hatay’dan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılması planlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem sürecinde yabancı misyon şeflerinin kendilerine, 'Bu depremin 4'te 1'i biz de olsa, biz bunun altından kalkamazdık' dediğini belirterek, "Allah'a şükür bizler büyük bir milletiz. Sadece resmi görevliler belediyeler değil 85 milyon ayaktaydı. Bisikletini satarak AFAD'a yatıran çocuklar mı dersiniz? Kumbarasını boşaltıp, AFAD'ın hesabına yatıranları mı sorarsınız? Hac parasını ömür boyunca biriktirmiş, Resulullah sevgisiyle yanan bir insan, 'Ben Allah nasip ederse daha sonra giderim. Orada önemli bir iş var' diyerek yatıran ağabeylerimizden mi bahsedersiniz. Böyle bir şekilde hep birlikte yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Böyle bir milletin ferdi olmak, üyesi olmak elbette ki bizim için de bir şeref, iftihar vesilesi diye düşünüyorum" dedi.



'EN ÇOK MÜRACAAT HATAY'DAN'



Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 200 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, "Sağda solda gördüğünüz toplu konutlar, emin olun hepsi depremden bir ay kadar sonra zemin etütleri yapılarak bütün statik hesapları çözülerek en güvenli ve önemli bir şekilde işe başlamış bizim konutlarımız. 1-2 ay sonra da bunları vermeye başlayacağız zaten. Bugün de gideceğimiz bir köyde, onardığımız, yeniden yaptığımız evlerin teslimatını da yapacağız. Bir taraftan da vatandaşların Hatay başta olmak üzere 'bizler rezerv alanlara gitmek istemiyoruz. Bizler yaşadığımız mahallelerimizde hayatımızı sürdürmek istiyoruz, hatıralarımızdan ayrılmak istemiyoruz' demeleri üzerine yerinde dönüşüm projesi başlattık. Kim ki komşularıyla bir araya gelip evini yapmak isterse veya tek yıkılmış evi var, kendisi yapmak isterse 750 bin lira hibe, 750 bin lira da 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz kredi vermeye karar verdik. Çok rahat bu verdiğimiz limitler içerisinde ev yaptırabilir. En çok müracaata dikkat ediyorum. Hatay bölgesinden çıktı. 90 binden fazla kardeşimiz burada bizlere müracaat ettiler. Aynı zamanda 15 bin civarında da iş yeri sahibinin de aynı şekilde burada bize müracaatı var. Biz bunları desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan da yeni yasa hazırlığımız var. Bugün yarın meclise gelmek üzere. Orada da kentsel dönüşümün kolaylaştıran birtakım formüllerini ortaya koyduğumuz gibi, şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kuralları da getiriyoruz" diye konuştu.



'ÇOCUKLARA TÜM SOSYAL HİZMETLERİ SUNUYORUZ'



Çocuklar için mutlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek adına bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları söyledi:



"Türkiye yüzyılı olarak tanıttığımız bu 2023 yılında tabii ki aslında 11 ilimizde yani bu yüzyılda yapacağımız hakikaten çok iş var. Ancak maalesef ki asrın felaketini yaşadık ve 2023 yılına girdiğimiz ilk aylarda milletçe çok büyük bir imtihandan geçtik. El birliğiyle yaraları sarmaya, odaklandığımız bu süreçte biz de özellikle çocuklarımız için hassas çalışmalar yürüttük. Öncelikle deprem bölgesinde koruma altında bulunan 966 çocuğumuzu güvenli yerlere naklettik. Çocuklarımızın takibi ve ailelerine teslim etme çalışmalarına yönelik gruplar oluşturduk. Deprem bölgesinde hem ailelerine teslim edilen hem de anne babası vefat ettiği için yakınları tarafından korunma altına alınan tüm çocuklarımızın takibine halen devam ediyoruz. Çocuklar güvende ekiplerimiz ve öksüz yetim hizmet birimlerimiz ile bugüne kadar 4 bin 75 çocuğumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar hep temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarımızı artık sosyal kalkınma adımlarıyla güncelliyoruz. Deprem bölgesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanata ve sportif aktivitelerine katılmalarına teşvik ediyoruz."



'HUZUR VE GÜVEN ORTAMINA ÖNCELİK VERİYORUZ'



Çocuklara yönelik bakım hizmetlerinde ailelerin sağladığı huzur ve güven ortamına öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "2002 yılından bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayımız yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldi. Şu an çocuk evlerinde ve çocuk evleri sitelerinde toplam 14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün de çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyüp yetişebilecek Hatay'da 80, Adıyaman'da da ise 50 çocuğumuza bakım hizmeti sunacak iki yeni çocuk evleri sitesinin temel atma töreni için bir araya geldik" diye konuştu. Hatay'la birlikte Adıyaman'da da inşasına başlanacak yapılar için güçlü iş birlikleriyle hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, Çocuk Evleri sitelerinin en ileri teknolojilere sahip olan kuruluşlarla birlikte attıklarını sözlerine ekledi.



25 KÖY EVİNİN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ



Öte yandan Bakanlar Özhaseki ve Göktaş, törenin ardından Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun kırsalında yaptırılan 25 köy evinin anahtar teslim törenine katıldı. Bakanlar, burada hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.