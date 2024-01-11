Bakan Özhaseki’den deprem konutları paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.
Deprem konutlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
"Ablamız ne de güzel tespit etmiş; "Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle..."
Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için"
Ablamız ne de güzel tespit etmiş; "Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle..."— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 11, 2024
Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için 🙏 pic.twitter.com/tvs2fjGB6L