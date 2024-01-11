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Giriş Tarihi: 11.1.2024 13:57

Bakan Özhaseki'den deprem konutları paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kalıcı konutlara ilişkin videolu paylaşımda bulunarak "Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’den deprem konutları paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Deprem konutlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Ablamız ne de güzel tespit etmiş; "Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle..."

Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için"

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Bakan Özhaseki'den deprem konutları paylaşımı
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