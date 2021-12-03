Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Pakdemirli, "Bireysel sulama makine ve ekipman alımları desteği kapsamında 90 milyon 540 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin TL, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin TL, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin TL ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 4 milyon 886 bin 961 TL hayırlı, bereketli olsun" dedi.