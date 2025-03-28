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Giriş Tarihi: 28.3.2025 13:27 Son Güncelleme: 28.3.2025 13:28

Bakan Şimşek açıkladı! Krediye erişimi kolaylaştıracak adım

Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirdi. Hazibe ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AA
Bakan Şimşek açıkladı! Krediye erişimi kolaylaştıracak adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Şimşek açıkladı! Krediye erişimi kolaylaştıracak adım
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