Bakan Şimşek, Cape Town’da kritik temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında kritik temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti. Bakan Şimşek temasları çerçevesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi.