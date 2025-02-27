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Giriş Tarihi: 27.2.2025 15:14 Son Güncelleme: 27.2.2025 15:15

Bakan Şimşek, Cape Town'da kritik temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Şimşek, Cape Town’da kritik temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında kritik temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti. Bakan Şimşek temasları çerçevesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi.

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Bakan Şimşek, Cape Town'da kritik temaslarda bulundu
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