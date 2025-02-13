Bakan Şimşek’ten cari açık değerlendirmesi: OVP hedefimizin oldukça altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunarak "Gelecekteki küresel koşullardaki katkılar ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz kar açığının sürdürülebilir düzeyde tutulmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz çerçevesinde elde ettiğimiz sürdürülebilirleri dayanıklı adımlarla kalıcı hale getiririz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

CARİ DENGEDE İYİLEŞME

Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (mili gelir oranı yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki karşılaştırmayla 29,9 milyar dolar, 2023 yılının Mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti. Ekonomimizin geliştiği ve en büyük ticaret ortağımız AB'de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracata dirençli yapısı, ithalatın korunması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı sağlamıştır.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış kaynaklara erişim kolaylaşırken geriledi. 2024'te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 sıralamaya yükseldi. Azalan cari açık; Dış kaynakların ihtiyaçlarının gerilemesine, yedek parçalara ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlar. Gelecekteki küresel koşullardaki katkılar ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz kar açığının sürdürülebilir düzeyde tutulmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz çerçevesinde elde ettiğimiz sürdürülebilirleri dayanıklı adımlarla kalıcı hale getiririz.