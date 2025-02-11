Bakan Şimşek, Dubai’de yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yatırımcılarla bir araya gelerek bir sunum yapacak.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARI KONUŞULACAK

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek'in Dubai'de dün başlayan temasları yarın sona erecek. Temaslarının ilk gününde finans dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısında buluşan Şimşek, katılımcıların Türkiye ekonomisine dair sorularını yanıtladı.

Şimşek'in toplantılarına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen holding ve bankalarından yoğun katılım sağlandı. Bakan Şimşek, Dubai temasları kapsamında yatırımcılarla hem geniş katılımlı hem de bire bir görüşmeler de gerçekleştirecek.

Finans sektörü ve reel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılması beklenen yatırımcı buluşmasında Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ekonomi programında kaydettiği ilerleme ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı sunum yapacak.

BAKAN ŞİMŞEK RESMİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Ülkenin en prestijli organizasyonlarından Dünya Hükümetler Zirvesi'nde de panelist olarak yer alacak Şimşek, "Çoklu Ekonomik Blokların Yükselişi" başlıklı panele katılacak. Şimşek'e Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Endonezya Ekonomi İşleri Bakanı Airlangga Hartarto'nun da eşlik etmesi bekleniyor.