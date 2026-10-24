Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin mali şeffaflık performansı iyileşti
Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:02

Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin mali şeffaflık performansı iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığını belirterek, "Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye’nin mali şeffaflık performansı iyileşti
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlandığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi. Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin mali şeffaflık performansı iyileşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA