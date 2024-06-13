Bakan Şimşek duyurdu: Vergide adaleti artıracak düzenleme Meclis’e geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek X sosyal medya hesabından vergi adaletini artıracak düzenleme ve borsaya yönelik vergi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"VERGİDE ADALET ARTACAK"
Bakaşn Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak." ifadelerini kullandı.
BORSA DÜZENLEMESİ ERTELENDİ
Borsaya yönelik düzenleme hakkında da bilgi veren Şimşek şunları dile getirdi:
"İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024
İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir…