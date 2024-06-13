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Giriş Tarihi: 13.6.2024 18:57 Son Güncelleme: 13.6.2024 19:21

Bakan Şimşek duyurdu: Vergide adaleti artıracak düzenleme Meclis'e geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide etkinliği ve adaleti artıracak vergi düzenlemelerini içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildirdi. Bakan Şimşek, Borsa ile ilgili düzenlemenin ise gelen talepler doğrultusunda ertelendiğini kaydetti.

Bakan Şimşek duyurdu: Vergide adaleti artıracak düzenleme Meclis’e geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek X sosyal medya hesabından vergi adaletini artıracak düzenleme ve borsaya yönelik vergi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"VERGİDE ADALET ARTACAK"

Bakaşn Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak." ifadelerini kullandı.

BORSA DÜZENLEMESİ ERTELENDİ

Borsaya yönelik düzenleme hakkında da bilgi veren Şimşek şunları dile getirdi:

"İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

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Bakan Şimşek duyurdu: Vergide adaleti artıracak düzenleme Meclis'e geliyor
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