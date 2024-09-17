Bakan Şimşek: EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ni ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı yaptık." dedi.
Şimşek, Türkiye'ye bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan EBRD ile güçlü işbirliğinin sürdürüleceğinin altını çizdi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ni ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı yaptık.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 16, 2024
Ülkemize bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan EBRD ile güçlü… https://t.co/q0zJIIr2qk pic.twitter.com/Uvde186EhA