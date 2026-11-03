Bakan Şimşek enflasyon oranlarını değerlendirdi: Bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek açıklamasında yıllık tüketici enflasyonunun bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 olduğu bilgisini verdi.

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. TÜFE'deki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu.

Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

Yıllık tüketici enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 oldu.



Enflasyondaki düşüş ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldı. Bu dönemde yıllık enflasyon gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan geriledi. Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı.

Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör