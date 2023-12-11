Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüşü aylık bazda görmeye başladık

'CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK AZALTACAĞIZ'

Bakan Şimşek, Türkiye'de ekonomi alanında atılan net adımlarla orta vadeli programların başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. Cari açığı kalıcı olarak azaltmak için politikalar geliştirildiğinin altını çizen Şimşek şöyle dedi:

"Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız. Para politikasındaki normalleşme, altın ithalatında da azalmaya sebep olacak. Orta Vadeli Program başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk primimiz düştü, kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldi. Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü destekliyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması yeniden yapılandırıldı. Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak. 1 milyar TL'yi aşan yatırım projeleri için 10 yıl vadeli, uygun faizli kredi sağlamak üzere 3 yıl için 300 milyar TL limit tahsis edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen ve teknoloji seviyesi yüksek olan 281 ürünü çalışın, teknolojiniz yoksa teknolojik ortaklığa gidin ve YTAK'a başvurun. Yatırım yapın, biz yanınızda olacağız. Çok güçlü bir yatırım teşvik sistemimiz var."

Bakan Şimşek, ihracatçıların finansmana ulaşımı konusunu önemsediklerini ve bu kapsamda ihracatçılara gerekli desteklemelerin yapıldığını söyledi. Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 destek paketinin uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, "Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında bu yıl ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 yeni destek paketi uygulamaya konuldu. İhracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatını da destekliyoruz. Bu kapsamda, günlük reeskont kredi limiti 10 katına çıkartıldı, toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi ve ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Eximbank'ın sermayesi 20,6 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdık. Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanacak kazanç istisnası Meclisimize sevk edildi. Son 20 yılda 258 milyar dolar altyapı yatırımı yaptık, önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 200 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapacağız. Bunun yüzde 36'sı demiryollarına olacak" ifadelerini kullandı.

Program sanayicilerin ödül alması ile sona erdi.