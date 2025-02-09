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Giriş Tarihi: 9.2.2025 12:58 Son Güncelleme: 9.2.2025 12:59

Bakan Şimşek: Her türlü şiddete karşıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak'ta saha denetimi sırasında bakanlık personeline yapılan saldırı saldırı konusunda açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayarak "Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Her türlü şiddete karşıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak'ta saha denetimi sırasında bakanlık personellerine gerçekleştirilen saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, her türlü şiddete karşı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız. Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız."

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Bakan Şimşek: Her türlü şiddete karşıyız
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