Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 24.4.2025 16:11 Son Güncelleme: 24.4.2025 16:11

Bakan Şimşek IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD temasları kapsamında IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

Bakan Şimşek IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi

Bir dizi toplantıya katılmak için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada kritik temaslar gerçekleştirdi. Şimşek yatırımcı toplantılarına katılmasının yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de bir araya geldi.

Bakan Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Georgieva, açıklamasında "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz