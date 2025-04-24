Bakan Şimşek IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi

Bir dizi toplantıya katılmak için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada kritik temaslar gerçekleştirdi. Şimşek yatırımcı toplantılarına katılmasının yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de bir araya geldi.

Bakan Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Georgieva, açıklamasında "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.