Bakan Şimşek: İthalatta daralma devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İTHALATTAKİ DARALMA ALTI AYDIR DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor.

Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz.

Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız."