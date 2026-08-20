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Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:41

Bakan Şimşek: Kamu borcunun GSYH'ye oranı tarihi düşük seviyede!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borcuna işaret ederek "Kamu borcunun GSYH'ye oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor" dedi.

DHA
Bakan Şimşek: Kamu borcunun GSYH’ye oranı tarihi düşük seviyede!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı ülkemizde yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 229'un ve dünya ortalaması yüzde 306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun GSYH'ye oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor" dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #KAMU BORCU #GSYH

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Bakan Şimşek: Kamu borcunun GSYH'ye oranı tarihi düşük seviyede!
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