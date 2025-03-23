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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 23.3.2025 23:18 Son Güncelleme: 23.3.2025 23:34

Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." dedi.

Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

CEVDET YILMAZ'DAN EKONOMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır."

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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz
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