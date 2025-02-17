Bakan Şimşek, Suudi Arabistan’da Türkiye ekonomisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek Al Ula şehrinde, IMF ve Suudi Krallığı'nın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katıldı. Şimşek, burada yaptığı açıklamasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini anlattı.

ÖNEMLİ OLAN SAĞLAM POLİTİKALAR

Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun hala yüksek olmasına rağmen düşüş gösterdiğini ve enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirtirken bu iyileşmenin yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Şimşek, "İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz" değerlendirmesinde bulunurken "Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.