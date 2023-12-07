Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: "Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır"
Giriş Tarihi: 7.12.2023 19:54 Son Güncelleme: 7.12.2023 19:54

Bakan Şimşek: "Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, "Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından,"5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"ne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Atina'da gerçekleşen 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katıldıklarını bildiren Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile yaptığım görüşmeler, önemli ekonomik konularda son derece üretken geçti. Yunanistan'ın AB üyeliği sürecindeki desteği için minnettarız. Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek: "Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA