Bakan Şimşek: Ülkemize ilgi çok yoğun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD'de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık.

Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık.

Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor."