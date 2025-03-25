Bakan Şimşek yatırımcılarla videokonferans gerçekleştirdi: “Piyasada oynaklık hafifliyor…”





Açıklamada, 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.



Şimşek'in piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: