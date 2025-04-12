Bakan Şimşek yol haritasını paylaştı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

TÜRKİYE'NİN İHRACAT HARİTASI

Türkiye'nin ihracat noktasında gelişmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, "Mal ve hizmet ihracatına baktığımızda kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla bizim ihracata olan bağımlılığımız büyümenin ve refahın devam ettirilmesi anlamında daha düşük. İhracat bizim büyümemizin ana lokomotifi değil. Türkiye ihracatla büyümüyor. Türkiye bu nedenle içeriye dönük büyüyor. Diğer ülkelerle kıyaslanınca daha az etkileniyor. Bizler korumacılığı yönlendirme konusunda daha iyi noktadayız. Komşularımıza baktığımızda coğrafi, kültürel ve tarihsel anlamda etrafımızda ekonomilerle bağlantılarımız var. Kural temelli ticaret çerçevelerine sahibiz. AB bizim temel ticaret ortağımız. AB, kural temelli çok taraflılığı devam ettiriyor" dedi.

'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK GİBİ DÜŞÜNCENİZ VARSA BECERİ EKSİKLİĞİ İLE KARŞILAŞMAYACAKSINIZ'

Bakan Mehmet Şimşek, ülke nüfusunun yaşlanmasının her alana etki ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir ülkede 65 yaşın toplam nüfusa oranı yüzde 5 ila 10'dur. Bu oranı yakalamak 70 yıl alır. Ondan sonraki yükselmeler 25 senede bir gerçekleşir. Uygun olmayan demokratik koşulların oluşmasına yol açar. Türkiye'ye baktığımızda doğurganlık oranımız azaldığı için yaşlanma başlıyor. Kadınların iş gücüne katılımı düşük, yüzde 36 civarında. Kadın iş gücünün katılımını artırmaya çalışıyoruz. Her yıl 430 bin kişi teknik okullardan ve liselerden mezun oluyor. Türkiye'ye yatırım yapmak gibi düşünceniz varsa beceri eksikliği ile karşılaşmayacaksınız. Yeni gelenlerin yüzde 10'u bile işin içine girse pozisyonumuz gayet iyi olur" dedi.