Bakan Şimşek’den iş gücü mesajı: Kayıtlı istihdam kamu maliyesine katkı sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ikinci çeyrek işgücü verilerine ilişkin X hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini, istihdamın ise çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığını açıkladı.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Şimşek, tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15,7 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Şimşek, X paylaşımında, "İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, kayıt dışı istihdam oranının tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğine dikkat çekerek, "Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti." dedi.

KAYITLI İSTİHDAM KAMU MALİYESİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Şimşek, kayıtlı istihdamın çalışanlara sağladığı sosyal güvencenin yanı sıra kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar oluşturduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, "Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, istihdam ve iş gücüne katılımı artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini belirterek, "Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör