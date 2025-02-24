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Giriş Tarihi: 24.2.2025 08:58 Son Güncelleme: 24.2.2025 08:58

Bakan Şimşek'ten büyüme açıklaması: Hedefimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.

DHA
Bakan Şimşek’ten büyüme açıklaması: Hedefimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ekonomimizin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladı. Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız.

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Bakan Şimşek'ten büyüme açıklaması: Hedefimize ulaşacağız
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