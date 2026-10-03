Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz
Giriş Tarihi: 3.10.2026 12:53

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artışın ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirterek, "Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatın eylülde yıllık yüzde 15,4 arttığını ifade eden Şimşek, ihracat artışının ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olduğuna işaret etti.

"İHRACATI DESTEKLEYECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail-İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."

Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #ABD #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #DIŞ TİCARET #CARİ AÇIK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA