Bakan Şimşek’ten eğitim açıklaması: Türkiye iki alanda üst sıralarda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, "Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

TÜRKİYE İKİ ALANDA ÜST SIRALARDA

Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi.

Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz.