Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması geldi
Giriş Tarihi: 16.11.2024 13:31 Son Güncelleme: 16.11.2024 13:33

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyonun seyrine yönelik açıklama yaptı. Bakan Şimşek "Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek’ten ’enflasyon’ açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ardından enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek sabır ve kararlılık vurgusu yaparak "Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

PROGRAM TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.

Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA