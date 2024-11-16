Bakan Şimşek’ten ’enflasyon’ açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ardından enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek sabır ve kararlılık vurgusu yaparak "Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

PROGRAM TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.

Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.