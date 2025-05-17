Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı
Giriş Tarihi: 17.5.2025 17:46 Son Güncelleme: 17.5.2025 17:51

Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeleye ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek’ten enflasyonla mücadele mesajı

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz