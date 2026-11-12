Bakan Şimşek’ten kalkınma bankalarına yönelik açıklama: Değişimi tetikleyen birer katalizör

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından düzenlenen 'Hedeften Uygulamaya: İklim Finansmanını Harekete Geçirmek İçin Stratejik Ortaklıklar' başlıklı panelin açılışında konuştu.

DAHA İYİ STANDARTLAR DAHA İYİ KOŞULLAR

COP31'i 'uygulama' fikri etrafında inşa ettiklerini belirten Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini finanse etmek için her yıl yaklaşık 4 trilyon dolara ihtiyaç duyduklarını ve bunun 1,8 trilyon dolarının iklim finansmanı ihtiyaçlarına yönelik olduğuna dikkat çekti. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alandaki çabalarına rağmen finansman açığının büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, ulusal kalkınma bankalarının kendi kaynaklarını harekete geçirerek bu açığın kapatılmasında daha büyük rol üstlenebileceğini kaydetti.

Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının uzun vadeli finansman ve küresel uzmanlık, ulusal kalkınma bankalarının ise yerel bilgi birikimi sağladığını belirterek, "Güçlerimizi birleştirdiğimizde projeleri finanse edilebilir hale getiriyoruz, daha iyi standartlar ve daha etkili araçlar ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Ulusal kalkınma bankalarının, çok taraflı kalkınma bankalarıyla çalışırken proje hazırlığında daha yüksek standartları benimsediğinin altını çizen Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetişim, çevresel ve sosyal güvenceler ve risk yönetimi kritik önem taşıyor. Ulusal kalkınma bankaları bu standartları çok taraflı bankalardan ediniyor ve kendi müşterilerine aktarıyor. Asıl değer burada ortaya çıkıyor. Çoğu zaman yalnızca rakamlara odaklanıyoruz, oysa bu ortaklığın sunduğu katkı çok daha büyük. Zamanla tüm ekonomide yatırımların kalitesi yükseliyor, sermaye piyasalarımız derinleşiyor. Bu nedenle kalkınma bankalarımızı yalnızca birer aracı olarak değil, daha iyi yönetişim ve daha yüksek standartlar yönünde değişimi tetikleyen birer katalizör olarak görüyorum."

Dünyadaki belirsizlik ortamına da dikkati çeken Şimşek, "Öngörülebilirlik kilit önemde. Yatırımcılar 10 yıl sonrasını görebilmek ister. Hedefler ve kurallar net değilse, dönüşüm için inandırıcı bir yol haritası yoksa, hiçbir finansman aracı yatırımı harekete geçiremez" ifadesini kullandı.

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu hedefe verimliliği, rekabet gücünü ve dayanıklılığı artırarak ulaşacağız. Bu süreçte özel sektör ile yeşil ve dijital dönüşüm merkezde yer alacak" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör