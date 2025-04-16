Bakan Şimşek’ten kripto hizmet sağlayıcılarına uyarı: Kötüye kullanıma göz açtırmayacağız

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin bu kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız." dedi.

Şimşek, MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Finansal kuruluşları, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin yasa dışı bahis siteleriyle paylaşılmasına aracılık etmemesi konusunda daha önce de uyardığını anımsatan Şimşek, MASAK tarafından, finansal sistemin korunması ve suç gelirleriyle daha etkin mücadele edilmesi için Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2024 tarihli sayısında bazı düzenlemelerin yayımlandığını söyledi.

Şimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.