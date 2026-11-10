Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Sanayi üretiminde güçlenme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve ihracat verilerine ilişkin "2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.