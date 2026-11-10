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Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:23 Son Güncelleme: 10.11.2026 13:25

Bakan Şimşek'ten kritik değerlendirme: Sanayi üretiminde güçlenme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verilerine işaret ederek "2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Sanayi üretiminde güçlenme bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve ihracat verilerine ilişkin "2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyir sürüyor.

Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor.

2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #SANAYİ #SANAYİ ÜRETİMİ #İHRACAT

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Bakan Şimşek'ten kritik değerlendirme: Sanayi üretiminde güçlenme bekliyoruz
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