Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Türkiye ekonomik türbülanslara dayanaklı

Küresel ticarette yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ithalata yönelik vergi artışları gibi dış şoklardan Türkiye'nin, ticaret yapısının avantajıyla daha az etkileneceğini belirtti.
TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMDA
Financial Times'a konuşan Şimşek, sert düşüşler yaşayan petrol fiyatlarının enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye'nin cari açığını daraltarak, yaklaşık 18 ay önce başlatılan makroekonomik reform sürecine ivme kazandıracağını anlattı. ABD ithalar vergileri nedeniyle küresel ticarette yaşanan şoklara karşı Türkiye'nin, ticaret yapısının avantajıyla daha az etkilenebileceğini belirtti.
TARİFELER NİSPETEN YAPISI
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği ilişkisi olan ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki "dost komşularla" yapıldığının altını çizdi. Şimşek, bu durumun Türkiye'yi olumsuz etkilere karşı koruduğunu ifade etti.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük tarifelerini "nispeten yapıcı" olarak nitelendiren Şimşek, "Ortada büyük bir kriz değil. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcı gözünde Asya'daki daha kırılgan piyasalardan ayrışma potansiyeli yüksek" açıklamasını yaptı.
KISA AMA YOĞUN ETKİ
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşana süreci de değerlendiren Şimşek, "İç siyaset kaynaklı türbülans kısa ama yoğun bir etki yaptı. Şu anda yaşanan ise ticaret kaynaklı bir baskı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılganlığının "göreceli olarak kötü seviyede olmadığını" savunan Şimşek, büyümede bir miktar yumuşamanın kaçınılmaz olabileceğini, ancak bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirtti.
BÜTÇE AÇIĞI YÖNETİLEBİLİR
Ekonomik yavaşlamanın vergi gelirlerinde azalmaya ve bununla birlikte beklenenden daha yüksek bütçe açığına yol açabileceğini kabul eden Şimşek, bu durumu kontrol altında tutacaklarını söyledi. 2025 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 3,1, 2026'da ise yüzde 4,9 seviyesine gerilemesinin hedeflendiğini anımsattı.