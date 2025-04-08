Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Türkiye ekonomik türbülanslara dayanaklı

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük tarifelerini "nispeten yapıcı" olarak nitelendiren Şimşek, "Ortada büyük bir kriz değil. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcı gözünde Asya'daki daha kırılgan piyasalardan ayrışma potansiyeli yüksek" açıklamasını yaptı.

KISA AMA YOĞUN ETKİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşana süreci de değerlendiren Şimşek, "İç siyaset kaynaklı türbülans kısa ama yoğun bir etki yaptı. Şu anda yaşanan ise ticaret kaynaklı bir baskı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılganlığının "göreceli olarak kötü seviyede olmadığını" savunan Şimşek, büyümede bir miktar yumuşamanın kaçınılmaz olabileceğini, ancak bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirtti.