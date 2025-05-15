Bakan Şimşek’ten Londra’da yoğun görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme trafiğine imza attı. Bu kapsamda önceki gün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü panelinde katılan Şimşek, burada Türkiye ekonomisini anlattı. Görüşmelerde de ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

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Şimşek, panelin ardından bir dizi üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ile ev sahibi Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, ayrıca EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası'nın üst düzey yöneticileriyle de görüştü.