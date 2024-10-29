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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten uluslararası yatırım mesajı: Türkiye bölgesel merkez haline gelecek
Giriş Tarihi: 29.10.2024 21:44 Son Güncelleme: 29.10.2024 21:51

Bakan Şimşek'ten uluslararası yatırım mesajı: Türkiye bölgesel merkez haline gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Şimşek’ten uluslararası yatırım mesajı: Türkiye bölgesel merkez haline gelecek

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda, programımızda katettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek."

Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

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Bakan Şimşek'ten uluslararası yatırım mesajı: Türkiye bölgesel merkez haline gelecek
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