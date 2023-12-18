Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Tunç duyurdu: Sisteme 76 bin 780 başvuru yapıldı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:13 Son Güncelleme: 18.12.2023 11:14

Bakan Tunç duyurdu: Sisteme 76 bin 780 başvuru yapıldı

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru yapıldı. Rakamları resmi sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de devreye alınan bu uygulamanın hem yargının iş yükünü azalttığını hem de kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışmaları aza indirerek toplumsal barışa hizmet etmiş olduğunu belirtti.

İHA
Bakan Tunç duyurdu: Sisteme 76 bin 780 başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" ifadelerine yer verdi.

Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladıklarını belirten Tunç şöyle devam etti:

"Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Tunç duyurdu: Sisteme 76 bin 780 başvuru yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA