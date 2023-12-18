Bakan Tunç duyurdu: Sisteme 76 bin 780 başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" ifadelerine yer verdi.

Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladıklarını belirten Tunç şöyle devam etti:

"Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti."