Bakan Tunç verilerle açıkladı! Adliyeye gitmeden çözülüyor! Dava sayıları düştü

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK UYGULAMASI

Bakan Tunç, 2013'ten bu yana ihtiyari arabuluculuk kapsamında 4 milyon 893 bin 765 başvuru yapıldığını hazırlatarak, "3 milyon 163 bin 556 anlaşma sağlanmış. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 99 ama zorunlu arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 45. Bu ortalamayı düşürüyor" dedi.

Arabuluculuk kapsamına son olarak 1 Eylül'den itibaren kira, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti, tarımsal hizmet sözleşmesi uyuşmazlıklarının da girdiğini anımsatan Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 62 bin 348. Bu başvurulardan 17 bin 201'i anlaşma ile sonuçlandı. 9 bin 661'i ise anlaşmama ile sonuçlandı. Sonuçlanma oranına baktığımız zaman 26 bini sonuçlanmış, 17 bin anlaşma sağlanmış. 17 bin anlaşma demek en az 34 bin kişi adliyelerin kapısına düşmekten kurtuldu demek" ifadelerini kullandı.

Kira uyuşmazlıklarında 2023'te 160 bin dava açıldığını, bunun ayda ortalama 20 bin dava açılması anlamına geldiğini kaydeden Tunç, 1 Eylül'deki zorunlu arabuluculuk düzenlemesinden sonra ise açılan toplam dava sayısının 9 bin olduğunu ifade etti.