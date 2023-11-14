Bakan Tunç verilerle açıkladı! Adliyeye gitmeden çözülüyor! Dava sayıları düştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 10. Yılında Arabuluculuk Programı'na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, konuşmasının başında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Filistin'de bir ayı aşkın zamandır katliam yapılıyor. Dünya bu insanlık suçunun işlenmesine sessiz kalmaktadır. Önümüzdeki süreç içinde bir ateşkes sağlanacak. Bu saldırganlar insanlık önünde hesabını verecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi, elbet bir gün bu savaş suçunu yargılayacak" dedi.
YENİ ANAYASA VURGUSU
Son yıllarda adalet hizmetleri alanında birçok sessiz devrim gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Tunç, Anayasa'da bugün birbiriyle çelişen durumlar olduğuna dikkat çekerek, "Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde burada yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir. Hangi düşünceden olursa olsun yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu herkes ifade ediyor. Türkiye Yüzyılının inşası düşünüldüğünde TBMM'nin grubu bulanan partiler ve Meclis dışındaki partilerimiz, sivil toplum kuruluşları, barolar, üniversiteler ve geniş toplum kesimlerinin görüşleri alınarak parlamentoda uzlaşmayla yeni bir anayasayı yazmak mecburiyetimiz var. Bu bizim milletimize olan borcumuz" diye konuştu.
KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK UYGULAMASI
Bakan Tunç, 2013'ten bu yana ihtiyari arabuluculuk kapsamında 4 milyon 893 bin 765 başvuru yapıldığını hazırlatarak, "3 milyon 163 bin 556 anlaşma sağlanmış. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 99 ama zorunlu arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 45. Bu ortalamayı düşürüyor" dedi.
Arabuluculuk kapsamına son olarak 1 Eylül'den itibaren kira, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti, tarımsal hizmet sözleşmesi uyuşmazlıklarının da girdiğini anımsatan Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 62 bin 348. Bu başvurulardan 17 bin 201'i anlaşma ile sonuçlandı. 9 bin 661'i ise anlaşmama ile sonuçlandı. Sonuçlanma oranına baktığımız zaman 26 bini sonuçlanmış, 17 bin anlaşma sağlanmış. 17 bin anlaşma demek en az 34 bin kişi adliyelerin kapısına düşmekten kurtuldu demek" ifadelerini kullandı.
Kira uyuşmazlıklarında 2023'te 160 bin dava açıldığını, bunun ayda ortalama 20 bin dava açılması anlamına geldiğini kaydeden Tunç, 1 Eylül'deki zorunlu arabuluculuk düzenlemesinden sonra ise açılan toplam dava sayısının 9 bin olduğunu ifade etti.
ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ
Bakan Tunç, arabuluculuk ücret tarifesiyle ilgili yeni düzenlemeyi önümüzdeki yıl başından itibaren arabulucuları tatmin edecek bir düzeyde kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini verdi.