Bakan Uraloğlu: 1,7 milyon araç deniz yolu ile taşındı

DENİZ YOLU İLE YURT DIŞI BAĞLANTILI HATLARDA TAŞINAN ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 785 BİN 189

Yurt dışı bağlantılı hatlarda deniz yolu ile taşınan toplam araç istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlardan deniz yolu ile yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,97 artarak 1 milyon 785 bin 189'a ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "2024 yılı Ağustos ayında ise limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına taşınan araç sayısı ise 220 bin 562 adet olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

DENİZ YOLUNU TERCİH EDEREK YURT DIŞI YÜKLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ SAYISI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 9,5 ARTTI

Bakan Uraloğlu, yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yükleri taşıyan kamyon, tır, tır tankeri ve treyler cinsinden araçların yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 228 bin 934'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçların ise yüzde 1 artarak 220 bin 823'e yükseldiğini ifade ederek, "Geçen yıla göre yüzde 3,4 artışla yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 449 bin 757 adedi deniz yolunu tercih etti. 2024 yılı Ağustos ayında yurt dışı limanlarından ülkemiz limanlarına gelen yükleri taşıyan araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24 bin 509 adet, ülkemiz limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçlar ise yüzde 7,8 artarak 26 bin 142 adet oldu. Toplam yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 50 bin 651 adedi deniz yolunu tercih ederek bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış gerçekleşti." açıklamalarında bulundu.

LİMANLARDA EN ÇOK OTOMOBİL TAŞINDI

Yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç cinslerine ait verileri de paylaşan Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde taşınan otomobil miktarının 1 milyon 312 bin 191 adet olduğunu belirterek, "Yılın ilk 8 ayında limanlarımızda taşınan araç cinsleri içerisinde; ilk sırayı toplam taşınan araç miktarının yüzde 73'ünü oluşturan otomobil, ikinci sırayı yüzde 18 ile 319 bin 879 treyler, üçüncü sırayı ise yüzde 7'lik bir payla 126 bin 673 tır aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Ağustos ayı verilerinde de sıralamanın değişmediğini belirterek, "Toplam araç taşımalarının yüzde 76'sını oluşturan 166 bin 877 otomobil ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15'lik payla 33 bin 157 treyler ve yüzde 8'lik oranla 17 bin 24 tır takip etti." dedi.