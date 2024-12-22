Bakan Uraloğlu: 2024’te 4 bin 579 gemi denetlendi

'GEMİLERİMİZİN SEFERDEN ALIKONULMALARINI ÖNLÜYOR'

Türkiye'de gemi denetimlerinin 21 bölgede 71 liman başkanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Liman başkanlıklarımız, Türk bayraklı gemilerin performanslarını günlük olarak analiz ederek yapmış olduğu risk analizi sayesinde gemilerimizin yurt dışı limanlarında seferden alıkonulmalarını önlüyor. 2024'ün ilk 11 ayında uluslararası sefer yapan 1191 Türk bayraklı gemimizi denetledik. Bu denetimler, risk bazlı denetim sistemlerinin denetim süreçlerini iyileştiren önemli bir uygulamadır" dedi.

Türkiye'nin üyesi olduğu memorandumlar kapsamında Türk limanlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Akdeniz Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında 2024 yılında 2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldığını bildirdi. Bu denetimlerde 141 gemiye eksiklikleri nedeniyle seferden alıkonulma işlemi yapıldığını belirten Uraloğlu, "Akdeniz çanağındaki üye devletlerin de içinde bulunduğu denetimlerin yüzde 40'ı bizim ülkemizde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.