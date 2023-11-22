Bakan Uraloğlu: 2035’te her 2 araçtan biri elektrikli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Karayolu 5'inci Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, güçlü bir ulaşım altyapısının, ekonomik büyümenin birincil şartı olduğunu vurgulayarak, "2002 yılı öncesinde ayakta durmaya çalışan ülkemizde günün ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım yapıları yokken gelecek planlaması da maalesef yeterli değildi. Bugün ise uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve birbiri ile entegrasyonu gözetilerek planlanmış ulaşım yatırımları ile 100 yıllık işi, 21 yıla sığdırarak ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık" dedi.



'AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'



Ulaşımda yapılan hizmetleri anlatarak, ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını söyleyen Uraloğlu, artık akıllı elektrikli araçların kullanılmaya başlandığını belirterek, "2035'te her 2 araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngörüyoruz. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Elbette kara yolu altyapımızı inşa ederken de teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate alıyoruz. Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz" diye konuştu.



'BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI, 31 BİN 250 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ'



Bakan Uraloğlu, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un kilit noktasında olan Türkiye'yi uluslararası bir merkez haline getirdiklerini kaydederek, "Şu anda ülkemizin dünyaya entegre olduğu uluslararası kara yolları koridorlarının ülkemizden geçen kısmı günümüzde yaklaşık 13 bin kilometredir. Buna yenilerini ekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'yol medeniyettir' diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük kara yolu projeleri hayata geçiriyoruz. 12'nci Kalkınma Planı'mız doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı, 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımız özelinde de 2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapacağımız otoyollarımızdan; Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp, Sakarya/Akyazı'ya kadar ulaştırdığımız yüksek standartlı otoyol altyapımızı başkentimize kadar ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu Projesi'ni de planlıyoruz. Denizli-Burdur-Antalya ve Çanakkale-Balıkesir otoyollarımızı da hayata geçireceğiz" dedi.