Bakan Uraloğlu açıkladı: 29 Ekim’de ulaşım ücretsiz olacak! Marmaray, İZBAN, Başkentray...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun rehberliğinde milletçe duyduğumuz derin gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz." açıklamasında bulundu.
"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
29 Ekim 1923'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlık ve özgürlük idealinin milletçe hayata geçirildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan, zorluklar karşısında azmimizi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar pek çok alanda ilerlememizin temel dayanağı olan vazgeçilmez bir değerimizdir. Bu özel günde ortak değerlerimiz etrafında daha da kenetleniyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendirirken, terörsüz bir Türkiye hedefini de kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ideal, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştireceğimiz aydınlık geleceğin önemli bir parçasıdır. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz. Güçlü altyapısı ve canlı ekonomisiyle yükselen Türkiye'yi birlikte inşa edecek; barış, kardeşlik ve güvenin hâkim olduğu bir geleceği gençlerimize bırakacağız."
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Uraloğlu, bölgesel ve uluslararası bağlantıları güçlendiren stratejik yatırımlarla Türkiye'nin her köşesine modern altyapı götürdüklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Milletimizin refahına katkı sağlıyoruz. Bayram coşkusunu milletimizle paylaşmak amacıyla 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız bayram gününü şehirlerimizde daha rahat ve keyifli geçirebilecek, Cumhuriyet coşkusunu daha geniş kitlelerle yaşayabilecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor; sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."