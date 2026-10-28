Bakan Uraloğlu açıkladı: 29 Ekim’de ulaşım ücretsiz olacak! Marmaray, İZBAN, Başkentray...

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

29 Ekim 1923'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlık ve özgürlük idealinin milletçe hayata geçirildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan, zorluklar karşısında azmimizi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar pek çok alanda ilerlememizin temel dayanağı olan vazgeçilmez bir değerimizdir. Bu özel günde ortak değerlerimiz etrafında daha da kenetleniyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendirirken, terörsüz bir Türkiye hedefini de kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ideal, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştireceğimiz aydınlık geleceğin önemli bir parçasıdır. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz. Güçlü altyapısı ve canlı ekonomisiyle yükselen Türkiye'yi birlikte inşa edecek; barış, kardeşlik ve güvenin hâkim olduğu bir geleceği gençlerimize bırakacağız."