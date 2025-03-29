Bakan Uraloğlu açıkladı: Bayramda ücretsiz ulaşım müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, bugün başlayan uygulamanın 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar süreceğini söyledi.

RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 30 Mart Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) itibaren 1 Nisan Salı günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.