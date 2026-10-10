Bakan Uraloğlu açıkladı: Çerkezköy-Edirne arası hızlı trenle 1 saatin altına düştü

GÜNDE TOPLAM 8 YOLCU TRENİ SEFERİ DÜZENLENİYOR

Bakan Uraloğlu, yeni hattın hizmete girmesiyle bölgedeki tren seferlerinin de yeniden planlandığını belirterek, Çerkezköy–Edirne arasında karşılıklı 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Halkalı–Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz." dedi.