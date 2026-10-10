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Giriş Tarihi: 10.10.2026 14:57

Bakan Uraloğlu açıkladı: Çerkezköy-Edirne arası hızlı trenle 1 saatin altına düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim'de hizmete açılan Çerkezköy–Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nda yolculu seferlerin başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Çerkezköy–Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne’den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü.” dedi.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: Çerkezköy-Edirne arası hızlı trenle 1 saatin altına düştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy–Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alınan hatta ilk yolculu trenin bugün hareket ettiğini belirten Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasındaki güzergâhta hızlı tren seferlerinin başladığını kaydetti.

" ÇERKEZKÖY–EDİRNE ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ HIZLI TRENLE 54 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Bakan Uraloğlu, yeni hat üzerinde ilk yolculu hızlı trenin Edirne istasyonundan saat 09.00'da hareket ettiğini belirterek, "Çerkezköy–Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy'den Edirne'ye trenlerin 10.45, 15.00 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, Edirne'den Çerkezköy'e ise 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini kaydetti.

Uraloğlu, hızlı trenlerin Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağını belirterek, "Trenlerimiz, 2'si tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

GÜNDE TOPLAM 8 YOLCU TRENİ SEFERİ DÜZENLENİYOR

Bakan Uraloğlu, yeni hattın hizmete girmesiyle bölgedeki tren seferlerinin de yeniden planlandığını belirterek, Çerkezköy–Edirne arasında karşılıklı 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Halkalı–Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz." dedi.

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HALKALI–EDİRNE ARASINDA ÇERKEZKÖY AKTARMASIYLA ULAŞIM SAĞLANIYOR

Bakan Uraloğlu, yeni hatla birlikte Halkalı–Edirne arasında seyahat edecek yolcuların Çerkezköy İstasyonu'nda hızlı trene aktarma yapacağını belirtti. Uraloğlu, "Halkalı'dan bölgesel trenlerle Çerkezköy'e ulaşan yolcularımız, buradan hızlı trenlere aktarma yaparak Edirne'ye seyahat edebilecek. Edirne'den Halkalı yönüne seyahat edecek yolcularımız da Çerkezköy'de bölgesel trenlere aktarma yaparak yolculuklarını tamamlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EDİRNE #ÇERKEZKÖY #ABDULKADİR URALOĞLU #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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Bakan Uraloğlu açıkladı: Çerkezköy-Edirne arası hızlı trenle 1 saatin altına düştü
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