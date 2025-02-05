Bakan Uraloğlu açıkladı: Deprem bölgesine 51,1 milyar lira ulaşım yatırımı

YOL AĞININ YÜZDE 98'İ ZARAR GÖRMEDİ

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 550 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsattı. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98'inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük."

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken bu bölgelerin bağlantı ve imar yollarının ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun, altyapılarıyla birlikte imalatlarına süratle başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 142 kilometrede ise çalışmalar tamamlandı." dedi.