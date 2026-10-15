Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekolojik köprü sayısı artıyor! Yeni projeler yolda...

DÜNYADA HIZLI TREN HATTI ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN İLK EKOLOJİK KÖPRÜ

Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 416. kilometresinde yer alan ekolojik köprünün dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede inşa edildiğini belirtti.

Ekolojik köprünün yapılacağı alanın, hattın 390 ile 420. kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde yaban hayatı uzmanlarıyla gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, hayvanların köprüden geçişlerinin ve yapıya uyum süreçlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Yaklaşık 2 bin 500 metrekare geçiş alanına sahip ekolojik köprümüz 9,6 metre yüksekliğinde. Taban uzunluğu 74,15 metre, tepe uzunluğu ise 46,55 metre. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 393. kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.