Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanlarında karbon başarısı! Türkiye dünya ikinciliğine yerleşti

"ALTYAPI YATIRIMLARIMIZDAN HAVA SEYRÜSEFER HİZMETLERİMİZE KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Havacılığın, küresel ekonominin büyümesinde, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde ve toplumların birbirine yakınlaşmasında stratejik bir role sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak bu sektörün büyümesini sürdürürken çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Havacılık sektörümüzün büyümesini çevresel sorumlulukla birlikte ele alıyor; altyapı yatırımlarımızdan hava seyrüsefer hizmetlerimize kadar geniş bir alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyoruz."

"DHMİ, AVRUPA'DA EN FAZLA ACA SERTİFİKASINA SAHİP HAVALİMANI İŞLETMECİSİ KONUMUNA ULAŞMIŞTIR"

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karbonsuz Havalimanı Projesi'nin, bu yaklaşımın havacılık sektöründeki somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

"Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı, havalimanlarının karbon yönetimi ve emisyon azaltım çalışmalarını uluslararası ölçekte belgelendiren önemli bir programdır. Bu program kapsamında, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmıştır. Bu sonuçla DHMİ, Avrupa'da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır. Ülkemizdeki diğer havalimanı işletmecilerinin de katılımıyla sertifikalı havalimanı sayımız 53'e yükselmiştir. Ülkemiz; karbonsuz Havalimanı Sertifikasına sahip bu 53 havalimanıyla bu kapsamda ABD'den sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır."