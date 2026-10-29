Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’un ulaşımında 13 yıllık dönüm noktası! Marmaray’dan yolcu rekoru

İSTANBUL'UN ULAŞIMINDA 76,6 KİLOMETRELİK OMURGA

Marmaray'ın İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkânı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi." dedi.