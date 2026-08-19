Bakan Uraloğlu açıkladı: Limanlarda tehlikeli yüke sıkı denetim!

YÜKLEME KAYNAKLI KAZALARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) ile katı dökme yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik bir proje gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yükleme emniyetine ilişkin mevzuat çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Gemilerde yükleme kaynaklı kazaların en aza indirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımızda son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

DOLU KONTEYNERLERİN AĞIRLIĞI YÜKLEME ÖNCESİNDE DOĞRULANIYOR

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuralları doğrultusunda, gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu olduğunu anımsattı.

Uraloğlu, yanlış ağırlık beyanlarının ve hatalı yüklemenin gemi stabilitesini olumsuz etkileyerek ciddi deniz kazalarına ve çevre zararlarına yol açabileceğini belirterek, "Doğrulanmış Brüt Ağırlık sistemiyle konteynerlerin beyan edilen ağırlıklarını doğruluyoruz. Böylece gemilerin emniyetli yüklenmesini ve stabilitesinin korunmasını sağlıyoruz." dedi.