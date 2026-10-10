Bakan Uraloğlu açıkladı: Satışa ve uçuşa hazır İHA sayısı 81 bini aştı

"BUGÜN ICAO'NUN 193 ÜYESİNİN 175'İ İLE HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASINA SAHİBİZ"

Bugün artık bu büyümeyi yalnızca yolcu sayılarıyla, filoyla veya havalimanlarıyla değil; dünyaya erişim kapasitesiyle de ölçtüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün ICAO'nun 193 üyesinin 175'i ile Hava Ulaştırma Anlaşmasına sahibiz. Türk hava yolu işletmeleri 2026 yılı itibarıyla 133 ülkede 356 dış hat noktasına ulaşıyor. Bu geniş ağın oluşturulmasında taşıyıcılarımızın ticari başarısının yanı sıra, ülkeler arasında tesis ettiğimiz güçlü hukuki ve düzenleyici altyapının da önemli bir rolü bulunuyor." şeklinde konuştu.

"890 HAFTALIK İLAVE YOLCU VE KARGO TRAFİK HAKKI ELDE ETTİK"

Bakan Uraloğlu, "Son dört yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen 87 müzakere ve mektup teatisi sonucunda yaklaşık 890 haftalık ilave yolcu ve kargo trafik hakkı elde ettik. Bu haklar yeni hatlara, daha fazla frekansa, yeni uçuş noktalarına dönüşüyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Özbekistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Avustralya, Cezayir ve Tayland gibi önemli pazarlarda ciddi kapasite artışları sağladık." diye konuştu.

Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki açılımı stratejik önceliklerden biri haline getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Çin ile haftalık yolcu trafik hakkımızı 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Hong Kong, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yolcu, kargo ve beşinci trafik haklarımızı önemli ölçüde geliştirdik." şeklinde konuştu.

Kargo taşımacılığında da önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kanada'da haftalık 7 olan kargo kapasitemizi sınırsız hale getirdik. Vietnam'da kargo hakkımızı 10'dan 28'e, Kazakistan'da 7'den 38'e, Hong Kong'da 7'den 14'e çıkardık. İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi bir konuma geldi ve FedEx ve Trendyol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileri taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurtiçi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Transit E-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı E-ticaret merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul E-ticaret Lojistik Merkezimizi önümüzdeki dönemlerde devreye almayı hedefliyoruz. "

Bakan Uraloğlu, birçok Avrupa ülkesinde mevcut hava ulaştırma anlaşmalarındaki frekans ve tayin limitlerine de ulaşıldığını belirterek "Bu durum bazı pazarlarda taşıyıcılarımızın ilave frekans veya yeni hat açmasını güçleştiriyor. Bu kapsamda Avrupa pazarındaki mevcut haklarımızı en verimli şekilde kullanmayı ve karşılıklılık ilkesi kapsamında ilave kapasite için temaslarımızı sürdürerek ihtiyaç duyulan yeni imkânlar sağlamayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz." şeklinde konuştu.

Hava ulaştırma politikasını tek taraflı bir büyüme anlayışıyla yürütmediklerini ifade eden Uraloğlu, "Karşılıklılık ilkesi kapsamında ülkemize sefer düzenleyen yabancı hava yolu işletmelerinin sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da destekliyoruz. Çünkü daha fazla bağlantı; daha fazla turist, daha fazla ihracat, daha fazla ticaret ve Türkiye'nin dünyaya daha güçlü bağlanması anlamına geliyor." diye konuştu.